На Кубани стартовало адресное информирование избирателей о выборах президента РФ

Выборы президента России пройдут уже менее, чем через месяц — 15, 16 и 17 марта.

С 17 февраля в населенных пунктах Краснодарского края началось адресное информирование избирателей о предстоящих президентских выборах. Волонтеры проекта «ИнформУИК» обходят квартиры и дома местных жителей.

Все члены избиркома имеют необходимые документы и фирменную экипировку. Адресное информирование о выборах будут вести до 7 марта, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

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