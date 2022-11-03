На Кубани стартовал цикл мероприятий в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова
В Краснодарской филармонии 3 ноября прошел концерт, на котором исполнили его произведения.
Выступали музыканты со всего края, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
«Я готов его еще и еще играть, и много играть. Он мне вообще нравится, потому что это музыка современно-романтическая, она такая, что ее можно играть по-разному, самобытно», — поделился пианист Владимир Рублев.
Дату концерта выбрали не случайно. В этот день в 1913 году Сергей Рахманинов посетил Екатеринодар с сольным выступлением.
«Творчество и наследие великого композитора важно в духовно-нравственном воспитании молодежи, и Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры Краснодарского края, все наши школы прилагают к этому большие усилия», — сказал первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.
В России юбилей Рахманинова будут масштабно отмечать в следующем году. В Краснодарском крае пройдут концерты, лекции и выставки, посвященные композитору.
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