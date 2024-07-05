На Кубани стартовал сезон сбора и продажи арбузов

По всему Краснодарскому краю уже открылись торговые точки с арбузами. Только в Краснодаре их 29. Товар привозят прямо с поля.

Юрий Постников уже 15 лет занимается выращиванием арбузов. Начиналось все с 10 га в Северском районе, сейчас у него 60 га, на которых он уже три года испытывают новую технологию посадки. Она позволяет сделать растение устойчивым к жаре и холоду, а главное — дает в два раза больше урожая.

«Мы прививаем арбуз к дикому растению. Корень гибрида — тыквы с кабачком. Сначала выращиваем корень, потом — растение арбуза. Затем скрещиваем их специальным методом, называется «прививка», — делится руководитель сельхозпредприятием Юрий Постников.

Он также рассказал, как определить, что плод созрел.

«На поле спелый арбуз сразу видно. Он меняет цвет, полоски на арбузе становятся более светлыми. Также можно посмотреть на этот барашек — он высыхает. И хвостик — маленькая лопаточка — тоже высыхает», — рассказывает бахчевод.

В этом году высадили 60 тыс. растений, а за неделю уборки на прилавки увезли около 50 т.

«Вот мы уже три арбуза выбрали. Сейчас поедем в Москву, по дороге будем их кушать. Очень круто, что есть такое место. Очень прикольно, когда видишь, что здесь же растут арбузы и здесь же их продают», — говорят покупатели Лариса и Юрий.

Арбузы на рынке Краснодара не хуже тех, которые продают возле полей. Показатели нитратов в них в норме, а значит, они безопасны для употребления в пищу. Что касается цен, там сейчас ягода стоит от 50 до 70 рублей за 1 кг.