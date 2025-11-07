На Кубани средняя стоимость новой машины в октябре снизилась на 11,2%

В октябре средняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае составила 2,97 млн рублей.

Отмечается, что это ниже, чем в сентябре, на 11,2%. Сильнее всего упала цена на компактный кроссовер Exeed LX — на 3,3%, до 4,3 млн рублей. За ним идут Exeed VX, подешевевший на 3,2% — до 5,85 млн рублей и Jaecoo J8 — на 3%, до 4,71 млн рублей.

На показатель средней стоимости оказало, в том числе, влияние изменения в структуре предложения внутри региона. Дилеры предложили больше моделей до 3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что после сентябрьского роста средней цены по всем сегментам рынка новых автомобилей, почти все показатели демонстрируют стабилизацию. Средняя цена китайского автомобиля, официально представленного в РФ, составила 3,57 млн рублей. Это на 17 тыс. рублей меньше, чем в сентябре.

При этом отмечается рост стоимости отечественных автомобилей — средняя цена достигла отметки в 1,7 млн рублей. Это на 3% выше сентябрьского показателя. На повышение средней цены влияет рост числа объявлений новой марки Tenet. Их стало в полтора раза больше, чем месяцем ранее. По оценкам экспертов, эта тенденция сохранится до конца года, сообщает пресс-служба Авто.ру.

