На Кубани создали биокерамический зубной имплантат нового поколения

Дентальный имплантат разработали ученые КубГМУ. Он изготовлен из диоксида циркония, а поверхность покрыта особым микрорельефом.

О новой разработке кубанских ученых 5 ноября рассказал и. о. министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он отметил, что новый имплантат отличается прекрасной совместимостью с тканями организма. Он гипоаллергенен, эстетичен и значительно превосходит традиционные титановые модели.

Руководитель проекта, доктор медицинских наук, завкафедрой ортопедической стоматологии КубГМУ Наталья Лапина рассказала, что биокерамический имплантат идеально имитирует оттенок естественной зубной эмали. Это делает его подходящим для использования в зоне улыбки.

«Кроме того, он не создает помех на МРТ и КТ-снимках, позволяя врачам получать точные диагностические изображения без снятия конструкции. Материал, из которого изготавливают имплантат, гарантирует отсутствие риска коррозии и выделения ионов металлов в организм, что порой встречалось при использовании современных титановых сплавов», — сказала Лапина.

В ближайшее время начнутся доклинические исследования на лабораторных животных. Ключевые результаты ученые рассчитывают получить к концу года. В случае успеха планируемый объем производства составит до 30 тыс. имплантатов в год, написал Филиппов в Telegram.

