На Кубани сотрудница ломбарда и ювелирного магазина похитила украшения на 2 млн рублей
Уголовное дело в отношении 27-летней сотрудницы ломбарда, которую обвиняют в хищении ювелирных изделий, в августе направили в суд.
Следствие установило, что с февраля 2021 по январь 2022 года в Лабинске женщина работала товароведом-оценщиком в магазине ювелирных изделий, а также по совместительству в аналогичной должности в ломбарде, расположенном по тому же адресу.
Аферистка похитила принадлежащие предпринимателю 60 ювелирный изделий стоимостью более 1,8 млн рублей и 19 принадлежащих ломбарду ювелирных изделий стоимостью более 408 тыс. рублей. После этого злоумышленница продала украшения в других ломбардах. Чтобы скрыть преступления, она подменила часть похищенных ювелирных изделий бижутерией.
Возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества. Уголовное дело направили в Лабинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.
Читайте также: в Краснодаре налетчик с пистолетом ограбил ювелирный магазин.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины