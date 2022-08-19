На Кубани сотрудница ломбарда и ювелирного магазина похитила украшения на 2 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении 27-летней сотрудницы ломбарда, которую обвиняют в хищении ювелирных изделий, в августе направили в суд.

Следствие установило, что с февраля 2021 по январь 2022 года в Лабинске женщина работала товароведом-оценщиком в магазине ювелирных изделий, а также по совместительству в аналогичной должности в ломбарде, расположенном по тому же адресу.

Аферистка похитила принадлежащие предпринимателю 60 ювелирный изделий стоимостью более 1,8 млн рублей и 19 принадлежащих ломбарду ювелирных изделий стоимостью более 408 тыс. рублей. После этого злоумышленница продала украшения в других ломбардах. Чтобы скрыть преступления, она подменила часть похищенных ювелирных изделий бижутерией.

Возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества. Уголовное дело направили в Лабинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

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