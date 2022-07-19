На Кубани с января по май объем отгрузки промышленных предприятий вырос почти на 33%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Краснодарстата, индекс промышленного производства по итогам первых с января по май составил 101,4%.

«На формирование промышленного индекса существенное влияние оказывает сокращение добычи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также их переработка — не только в Краснодарском крае, но и в России в целом. По данным Краснодарстата, в январе-мае индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 91,8%, в том числе по добыче сырой нефти и природного газа — 87,3%. При этом добыча щебня выросла на 14,4%, песков природных – на 20,1%», — рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Владимир Мостовой.

Промышленные предприятия края, отмечает Владимир Мостовой, реализовали собственную продукцию более чем на 191 млрд рублей. Это на 32,6% больше, сравнивая с аналогичным периодом 2021 года. Высокая производительность компаний помогла увеличить налоговые поступления в краевой бюджет. За пять месяцев промышленники перечислили более 6,9 млрд рублей налогов, что на 23,2% больше, чем за январь-май прошлого года.

Среди предприятий с самым большим объемом отгруженной продукции есть производители строительных материалов, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, резины и пластмассовых изделий, бумаги и бумажных изделий.

В топ-5 муниципальных образований по объему отгрузки входят Абинский район (47,6 млрд рублей, +31,4%), Краснодар (27,3 млрд рублей, +20,8%), Новороссийск (22,6 млрд рублей, с ростом в 2,1 раза), Белореченский (14,9 млрд рублей с ростом в 1,6 раза) и Тимашевский (7,6 млрд рублей, -0,6%) районы.

В этом году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева финансирование отраслевой госпрограммы достигнет 2,9 млрд рублей, что увеличит Фонд развития промышленности до 4,5 млрд рублей. Также появятся новые меры поддержки для импортозамещающих предприятий и инвесторов, которые создадут такие производства в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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