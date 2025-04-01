На Кубани с «Водоканала» взыскали 2,4 млн рублей за гибель сотрудника

Трагический случай произошел в октябре 2022 года на муниципальном предприятии в Гулькевичском районе. Установили, что сотрудник «Водоканала» погиб из-за несоблюдения норм охраны труда и техники безопасности.

Сначала руководство предприятия создавало видимость оказания помощи родственникам погибшего, а затем стало отрицать вину организации.

В 2024 году двум должностным лицам «Водоканала» назначили условное лишение свободы и запретили занимать руководящие должности.

После этого прокурор подал иск о взыскании морального вреда. Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки.

Суд требования удовлетворил и постановил выплатить родственникам погибшего 2,4 млн рублей. На имущество ответчика наложили обеспечительные меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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