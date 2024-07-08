На Кубани с 9 по 11 июля ожидается жара до +41 °С

В Краснодарском крае, по прогнозам синоптиков, воздух в течение трех дней — 9, 10 и 11 июля — прогреется до +41 °С.

«Предупреждение по сильной жаре сохраняется до 11 июля. Температура может достигать +41 °С», — сообщает заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Виталий Давыденко.

Жители и гости региона пытаются спастись от жары разными способами. В Анапе люди уже с утра отправляются на пляж, в Армавире — прячут бассейны в палатках, чтобы вода медленнее нагревалась. В Сочи в пробках водители легковушек ездят с открытыми дверьми.