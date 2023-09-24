На Кубани с 25 сентября пройдет неделя ответственного отношения к сердцу

До 1 октября в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» состоятся мероприятия по повышению информированности населения о диагностике и лечении сердечных заболеваний, а также их профилактике.

Так, 25 сентября в Тихорецком районе состоится акция «Кубань против рака». С 26 по 28 сентября в Геленджике и Архипо-Осиповке будет работать мобильный комплекс, где можно будет пройти диспансеризацию. 27 сентября в центре общественного здоровья и профилактики в Краснодаре на улице Захарова, 11 проведут Школу здоровья. 28 сентября в Новокубанском районе организуют акцию «Кубань — край долгожителей».

Помимо этого, на этой неделе в муниципалитетах будут работать специалисты краевой станции переливании крови: 26 сентября в Северском районе, 28 сентября в Павловском районе, 30 сентября в Динском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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