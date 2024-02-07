На Кубани с 19 февраля начнут принимать заявки на рибейты для кинокомпаний

Кинокомпании, которые снимают фильмы в Краснодарском крае, могут получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с кинопроизводством.

По словам главы департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Василия Воробьева, за год десять кинокомпаний получили более 45 млн рублей компенсаций за снятые в регионе фильмы.

«В прошлом году процентную ставку по субсидии увеличили с 20 до 30%. Повысили и максимальный размер выплаты по одному кинопроекту с 8 до 12 млн рублей», — сказал Василий Воробьев.

В этом году объем финансирования кинорибейтов запланирован в размере 50 млн рублей. За три года субсидии получили 38 фильмов, съемки которых прошли в крае. Кинокомпаниям возместили 102 млн рублей затрат на производство фильмов.

Заявки на субсидии будут принимать с 19 февраля по 12 марта. Подробную информацию можно найти на сайте департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: поддержку кинопроизводства увеличили в Краснодарском крае.