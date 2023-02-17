На Кубани с 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным трассам
Правительство РФ предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным дорогам для электромобилей в 2023 году. В Краснодарском крае новые правила будут касаться трассы М-4 «Дон».
Эксперимент стартует с 1 марта. Статус «Электромобиль» позволит транспорту бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки «Свободного потока». Следить за соблюдением условий будет оператор.
«Для того, чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор — Платные Дороги». А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. Это электронное средство регистрации проезда, эмитированное «Автодор — Платные Дороги». В случае отсутствия такого транспондера, его можно приобрести или взять в аренду», — сказал замминистра экономразвития РФ Максим Колесников.
В настоящее время на Кубани насчитывается свыше 1,5 тыс. электромобилей.
«Нашим курортным территориям крайне важно развивать альтернативный транспорт, не наносящий вред экологии. Для этого с начала прошлого года мы активно развиваем необходимую инфраструктуру для таких автомобилей. На Кубани в 2022 году запустили 89 электрозаправок, в том числе 13 — вдоль трассы М-4 «Дон». В текущем году планируют установить 47 быстрых зарядных станций», — сказал замглавы Кубани Андрей Прошунин.
Правительство РФ в августе 2021 года утвердило концепцию по развитию производства и использования электромобилей в стране. К 2030 году, согласно плану, выпуск электромобилей составит не менее 10% от общего объема производства транспортных средств в РФ. Также в планах введение в эксплуатацию свыше 25 тыс. быстрых зарядных станций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: первая зарядная станция для электромобилей появилась в станице Ленинградской.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
- Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75