На Кубани региональный филиал ВОС оказывает поддержку 9 тыс. инвалидов по зрению

В этом году Всероссийское общество слепых отметило 100-летие. Его краснодарское региональное отделение — одно из старейших на Кубани и крупнейших в России. Организация помогает людям с нарушениями зрения адаптироваться к новым условиям жизни и труда.

Валерий Паутов плохо видит с рождения. Но это не помешало мужчине получить два высших образования и научиться играть на баяне и фортепиано. На производстве он трудится комплектовщиком-упаковщиком.

«Многие организации просто не готовы брать на работу, чтобы не нести потом ответственность. Все-таки нужны особые условия для инвалидов по зрению, особенно в работе с документами. Я достаточно быстро привык работать здесь. Работа очень хорошая, очень нравится», — рассказывает комплектовщик-упаковщик Краснодарского социально-трудового комплекса Валерий Паутов.

Краснодарский социально-трудовой комплекс — одно из ведущих предприятий ЮФО по производству изделий из пластмассы. Действует под эгидой Всероссийского общества слепых, обеспечивая рабочими местами почти сотню инвалидов по зрению.

Специальных машин на этом предприятии нет. Вся продукция изготавливается исключительно вручную. У людей с нарушениями зрения алгоритмы работы доведены до автоматизма.

Кроме того, здесь будущим работникам помогают социализироваться и научиться жить в новых условиях. С ними занимаются реабилитологи, которые организовывают культурные и спортивные мероприятия.

«Они часто не понимают, как им жить дальше, как существовать. В быту у них возникают трудности. Попадая в среду своих людей, человек осознает, что он не один такой, что жизнь на этом не закончилась и нужно приспосабливаться к новым условиям. Продолжать двигаться дальше. Мы им, конечно же, в этом помогаем», — говорит реабилитолог Краснодарского социально-трудового комплекса Марина Сорокоумова.

В этом году общественной организации ВОС исполнилось 100 лет. Краснодарский филиал — старейший на Кубани и крупнейший в России. В 2025 году его руководство реализовало сразу два гранта на общую сумму более 4 млн рублей — губернаторский и президентский.

«На 2026-й год есть много планов. Но забегать вперед, конечно, трудно. Мы ожидаем результатов президентского гранта и будем участвовать в губернаторском гранте. Намечен ряд мероприятий. Это и социальный туризм, и отчетно-выборные кампании», — отмечает председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк.

Сейчас Краснодарский филиал ВОС объединяет более 9 тыс. инвалидов по зрению, чтобы каждый из них мог найти поддержку и опору.

Читайте также: Анна Минькова поздравила «Всероссийское общество слепых» со 100-летием.

Подпишись, здесь всегда интересно.