На Кубани разработали новый вариант ремоторизации самолета Ан-2

Авиаконструктор, соучредитель компании «Технорегион» Сергей Борисенко из Ейска продолжает экспериментировать с ремонтом самолетов Ан-2.

Он установил на самолет двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. В результате получился самолет ТР-301/117 — типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, при этом полностью российский, к тому же в три раза дешевле.

Вместе с командой конструктор пытается улучшить самолет уже более 10 лет — в 2015 году на МАКСе представил Ан-2 без нижнего крыла, самолет ТР-301. В 2017 году на Жуковском Борисенко показал ремоторизованную версию «кукурузника» — ТР-301ТВ с чешским турбиновинтовым двигателем M601 (от самолета L-410).

«В 2020-м мы ремоторизовали [Ан-2] двумя турбовинтовыми моторами ГТД-350 от вертолета Ми-2. Но они слабые… А тут полгода назад залетела идея с ТВ2-117. Вроде бы все идет отлично», — рассказал Борисенко.

По его словам, ТР-301/117 готовят к первому полету, который пройдет через несколько месяцев. Сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа и покраске, позже будут облет, сертификация и получение сертификата летной годности.

«Все-таки богата земля Русская «кулибиными», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.

Ан-2, известный как «Аннушка» и «Кукурузник» — советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в 1947 году. Он находится в эксплуатации в настоящее время.

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