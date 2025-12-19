На Кубани расширят случаи оказания бесплатной юридической помощи

Парламентарии ЗСК 19 декабря рассмотрели на сессии инициативу губернатора Кубани о внесении изменений в Закон Краснодарского края «О юридической помощи на территории Краснодарского края».

Директор правового департамента администрации региона Александр Дикарев пояснил, что законопроект подготовили, чтобы повысить доступность бесплатной юридической помощи для граждан, в том участников СВО и членом их семей. Предлагаемые законопроектом изменения могут быть также рассмотрены в качестве дополнительной меры социальной поддержки граждан.

Руководитель Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что регион лидирует среди субъектов страны по количеству категорий граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь.

«Безусловно, это стало возможным, благодаря позиции руководства региона, пониманию важности такой меры соцподдержки для рядового обывателя. Она позволяет людям чувствовать себя более уверенными и защищенными перед многочисленными вызовами сегодняшнего дня. Внесенный Вениамином Ивановичем законопроект, на мой взгляд, учитывает все последние тенденции и запросы общества», — подчеркнул Бурлачко.

Он пояснил, что документ позволит укрепить правовой каркас региона в вопросе оказания бесплатной юридической помощи. Сейчас на подобную поддержку имеют право более 2,5 млн кубанцев. К существующим федеральным категориям на Кубани добавили еще 15. Документ приняли в первом чтении. Во втором чтении его рассмотрят на январской сессии 2026 года, сообщает пресс-служба ЗСК.

Читайте также: на поддержку детского отдыха на Кубани выделили около 280 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.