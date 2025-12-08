На Кубани работу экстренных и коммунальных служб усилят в новогодние праздники

Обеспечение безопасности во время новогодних праздников обсудили в Краснодаре. Заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провел первый заместитель губернатора Игорь Галась.

Во время долгих выходных будет усилена работа всех экстренных служб и коммунальных предприятий. Особое внимание уделили расчистке дорог, пешеходных зон во время гололеда и снегопада. Кроме того, на встрече подвели итоги работы за год.

«Мы с вами научились качественно, своевременно и должным образом реагировать, слаженно работать и минимизировать последствия. За истекший период зарегистрировано 10 чрезвычайных ситуаций, в том числе 5 — техногенного характера, 5 — природного», — отметил Игорь Галась.

Зимой увеличивается риск пожаров из-за нарушений правил безопасности. Потому экстренные службы будут круглосуточно контролировать ситуацию.

Читайте также: с конца декабря в Новороссийске будет действовать особый противопожарный режим. Запускать пиротехнику разрешат в специально отведенных местах.

