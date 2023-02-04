На Кубани провели краевое собрание для родителей девятиклассников

Собрание прошло в онлайн-формате, на нем присутствовали почти 5 тыс. родителей учеников девятых классов.

На краевом собрании родителям девятиклассников рассказали о поступлении в учреждения среднего профессионального образования, в том числе — о правилах подачи заявлений на участии в ОГЭ и приема в учреждения среднего профессионального образования.

Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена: два по обязательным предметам — русскому языку и математике и два по выбору.

В ходе собрания руководители ведущих кубанских колледжей и техникумов представили учебные заведения и рассказали о самых востребованных на рынке труда специальностях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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