На Кубани провели краевое собрание для родителей девятиклассников
Собрание прошло в онлайн-формате, на нем присутствовали почти 5 тыс. родителей учеников девятых классов.
На краевом собрании родителям девятиклассников рассказали о поступлении в учреждения среднего профессионального образования, в том числе — о правилах подачи заявлений на участии в ОГЭ и приема в учреждения среднего профессионального образования.
Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена: два по обязательным предметам — русскому языку и математике и два по выбору.
В ходе собрания руководители ведущих кубанских колледжей и техникумов представили учебные заведения и рассказали о самых востребованных на рынке труда специальностях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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