На Кубани признали вменяемым мужчину, ударившего спящего ребенка ножом в шею

Преступление произошло в ночь на 14 июня в одном из домов на улице Карла Либкнехта в станице Тамань Темрюкского района. В сентябре уголовное дело направили в суд.

По версии следствия, мужчина зашел в дом и без причины ударил спящего 12-летнего мальчика ножом в шею. Затем он ударил ножом в шею хозяйку дома и скрылся. Родственники ребенка вызвали скорую помощь и полицию. Мальчика госпитализировали, медики оказали ему необходимую медпомощь.

Нападавшего задержали. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством.

Комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. В ходе допроса он признал вину. Обвиняемый находится под стражей.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пьяный мужчина ночью проник в чужой дом и попытался зарезать ребенка на Кубани. Подозреваемого задержали уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска по месту его временного проживания.