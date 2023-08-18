На Кубани при столкновении двух легковушек погибла 35-летняя женщина-пассажир

Авария произошла 17 августа около 15:00 в районе 7-го километра дороги Медведовская — хутор Большевик в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 62-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Chery Tiggo, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево она не пропустила ехавший по главной ВАЗ-21103, которым управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП на место погибла 35-летняя пассажирка отечественной легковушки, водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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