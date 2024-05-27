На Кубани предъявили обвинение приезжим, напавшим на полицейских на дороге

Преступление произошло в ночь на 19 мая в станице Тбилисской. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

По версии следствия, в ту ночь сотрудники ДПС остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Из иномарки вышли четверо жителей Ставропольского края и начали агрессивно себя вести по отношению к полицейским. Они напали на правоохранителей и нанесли им множественные удары руками и ногами, нанеся им телесные повреждения.

Подозреваемым предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейских по ч.2 ст. 318 УК РФ. Приезжим грозит до 10 лет лишения свободы. Злоумышленников заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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