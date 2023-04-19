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На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-politsejskie-ostanovili-gazel-perevozivshuyu-23-passazhirov-na-taburetkah
На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
Фото t.me/gibdd123region

Госавтоинспекторы Абинского района во время контроля за безопасностью перевозок людей к местам проведения полевых работ остановили автомобиль «Газель».

Машину осмотрели. В ней находились 23 пассажира. При этом, посадочных мест по правилам было всего 8. В отношении водителя составили административный материал о нарушении правил перевозки людей.

В полиции просят водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, строго соблюдать требования законодательства в области безопасности дорожного движения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 ноября 2020 года на трассе между станицами Выселки и Кирпильской в ДТП попала «Газель» с рабочими. Водитель перевозил людей в грузовом фургоне на скамейках. На дороге был туман. «Газель» выехала с правой обочины на правую полосу движения для разворота и там столкнулась с попутным КамАЗом. В результате ДТП 6 пассажиров «Газели» погибли на месте. Еще 8 человек пострадали.

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