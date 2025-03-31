На Кубани перевозчик выплатит водителю 500 тыс. за сотрясение мозга и перелом

В Геленджике прокуратура по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства об охране труда.

Во время проверки установили, что в январе этого года заявитель работал водителем на одном из предприятий, которое занимается перевозками. При выполнении работы мужчина попал в аварию и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ноги.

Выяснили, что причиной несчастного случая стало нарушение норм о безопасных условиях и охране труда. Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать в пользу сотрудника компенсацию морального вреда, а также утраченный заработок, так как с пострадавшим не заключили трудовой договор.

Суд иск удовлетворил, организацию обязали выплатить мужчине 502 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: мужчина отсудил 300 тыс. за травму на рисовом заводе в Красноармейском районе. Инцидент произошел на предприятии «Агро-Дар», где производят рисовую крупу.

Подпишись, здесь всегда интересно.