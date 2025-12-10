На Кубани осудили двоих камерунцев за обман жителя Краснодара на 8 млн рублей

Советский районный суд Краснодара вынес приговор двум жителям Камеруна за покушение на мошенничество.

Согласно материалам дела, в марте-апреле 2024 года иностранцы представились краснодарцу вымышленными именами и предложили поучаствовать в бизнесе по закупке кешью. Мужчину уговорили вложить в дело 83 тыс. 900 долларов США, что эквивалентно почти 8 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники убедили мужчину, что расплатиться за товар необходимо наличными на территории Вьетнама. Чтобы деньги были незаметны при досмотре на границе, аферисты предложили упаковать деньги в фольгу и обработать специальным раствором. Краснодарец передал им деньги в фольге, а злоумышленники подменили сверток с деньгами.

Позже мужчина понял, что стал жертвой обмана, когда открыл сверток и нашел там бумагу вместо купюр. Но знакомые иностранцы снова предложили ему сделать «выгодное» вложение. В этот раз — на 120 тыс. долларов США. На очередную «сделку» краснодарец пригласил сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали камерунцев.

Один из подсудимых вину не признал, другой признал частично. Но представленных суду доказательств было достаточно, чтобы вынести приговор. Нангу Нгуну Кристиана Семпилса и Олок Жана Сильвена признали виновными. Суд приговорил их к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 3 годам в колонии общего режима.

В пользу потерпевшего взыскали 7 млн 892 тыс. 473 рубля. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть похищенных денег «партнеры по бизнесу» до задержания успели потратить — купили иномарку за 2,5 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.