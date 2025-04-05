На Кубани нашли погибшим мужчину, который пропал в июле прошлого года

Денис Казаринов из Краснодара с 12 июля 2024 года престал выходить на связь с родственниками.

Более восьми месяцев о местонахождении 30-летнего мужчины было неизвестно. Пропавшего разыскивали родственники, волонтеры и правоохранители.

Как стало известно 4 апреля, Дениса Казаринова нашли погибшим. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

О причинах и обстоятельствах гибели мужчины не сообщается.

Читайте также: пропавших в Краснодарском крае двоих пенсионеров нашли погибшими. Поисками 84-летней женщины и 81-летнего мужчины занимался добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Пенсионерка пропала 28 января в селе Гусаровском Отрадненского района. Ее искали более полутора месяцев.

Житель Краснодара 1944 года рождения перестал выходить на связь с ночи 14 марта. Его поиски начали в тот же день.

Подпишись, здесь всегда интересно.