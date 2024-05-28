На Кубани мужчины вынесли из ТЦ сейф с деньгами и украшениями на 5 млн рублей

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Об этом 28 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, неизвестные в масках разбили витринное стекло в одном из торговых центров Армавира, пробрались в помещение и вынесли сейф. В сейфе находились деньги и драгоценности на сумму более 5 млн рублей.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин выносят сейф.

«Мои коллеги из Краснодарского края задержали четверых подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями и денежными средствами на сумму свыше 5 млн рублей», — написала Ирина Волк в Telegram.

На мужчин завели уголовное дело. В настоящее время они находятся под стражей.

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