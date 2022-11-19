На Кубани мужчину будут судить за ложный донос об угоне своего бывшего автомобиля

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Приморско-Ахтарском районе. Следователи полиции завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, 40-летний местный житель обменял свой автомобиль Mazda на Opel Astra с доплатой. При заключении сделки он не сообщил, что его машина находится в залоге у банка по кредитному договору.

Позже мужчина потребовал от нового владельцы Mazda еще денег в качестве доплаты, но получил отказ. После этого он сообщил в полицию ложную информацию о том, что его автомобиль украли.

Материалы уголовного дела передали для рассмотрения в суд. Местного жителя обвиняют в заведомо ложном доносе. За это преступление ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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