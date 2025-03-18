На Кубани мужчина пытался двумя ножами зарезать мотоциклиста за шум

Покушение на убийство произошло днем 12 мая 2024 года на автодроме в Кропоткине.

По данным следствия, 45-летний местный житель пришел на автодром недалеко от своего дома. Он увидел мужчину в мотоэкипировке на мотоцикле и начал предъявлять ему претензии за шум от мотоцикла.

В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил мотоциклиста двумя ножами в грудь и плечо. Пострадавший стал убегать, но нападавший его догнал и еще несколько раз ударил ножами. Довести до конца умысел мужчина не смог — его попытались остановить очевидцы. В это время мотоциклисту удалось скрыться и обратиться в больницу, а нападавший ушел домой.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. На период расследования его заключили под стражу. По завершении расследования материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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