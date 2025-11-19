На Кубани мужчина перевозил запрещенный препарат, замаскировав капсулы под камни

Полицейские изъяли 2 тыс. 764 капсулы запрещенного лекарства в Новокубанске. Их нашли в сумке, лежавшей в салоне автомобиля Hyundai Sonata.

Таблетки с рецептурным препаратом «Прегабалин» вез в своей машине мужчина, приехавший из Сочи. Капсулы он замаскировал под камни и положил в сумку, содержимым которой и заинтересовались сотрудники полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. На время расследования мужчину заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителю Санкт-Петербурга дали 9,5 лет за перевозку 6 кг наркотиков в Сочи. Свертки с запрещенным веществом он прятал под обшивкой багажника автомобиля. Свертки он должен был оставить в тайниках на курорте.

