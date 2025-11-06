На Кубани москвич обманом завладел домом дяди и выгнал его на улицу

Племянник обещал ухаживать за родственником с ограниченными возможностями в обмен на проживание в доме.

По данным следствия, 50-летний житель Московской области заключил с дядей договор дарения части жилого дома с условием его дальнейшего там проживания.

Злоумышленник и не думал выполнять взятые на себя обязательства по уходу за родственником — он перевез его в квартиру под предлогом ремонта в доме, а сам уже сдал жилплощадь в аренду. Позже он выгнал дядю и из квартиры. Сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Ейскому району возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Мошенничество», которое в настоящее время направили в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительница Краснодара незаконно продала гостевой дом за 28 млн рублей.

По данным следствия, женщина решила продать гостевой дом в пригороде Краснодара на участке общей площадью 3,5 тыс. кв. м, зная, что суд отменил решение, подтверждающее ее право владения и распоряжения землей.

Подпишись, здесь всегда интересно.