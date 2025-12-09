На Кубани лишившим 18 пенсионеров жилья аферисткам дали от 5 до 7,5 лет колонии

Ленинский районный суд Краснодара признал виновными в мошенничестве четырех женщин, которые с 2018 по 2020 год незаконно переоформляли жилье и земельные участки пенсионеров в краевой столице и Сочи.

По данным следствия, одна из женщин создала преступную группу, в которую вовлекла своих родственниц. Они подыскивали одиноких пожилых людей, у которых в собственности была недвижимость. Убедив пенсионеров, что до конца жизни будут ухаживать за ними, злоумышленницы переоформляли их имущество, продавали его и распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.

Жертвами женщин становились люди от 80 лет и старше. Чтобы переоформить их жилье в чужую собственность, злоумышленницы шли на различные ухищрения. В частности, используя паспорт жертвы, приводили в МФЦ похожего человека, который выдавал себя за собственника недвижимости. Также они подделывали подписи и документы.

Ущерб от действий злоумышленниц превысил 55 млн рублей.

Суд приговорил организатора группы к лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима. Остальные получили по 5 лет колонии общего режима. Одной из осужденных реальное отбывание лишения свободы отсрочили до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе 2021 года прокуратура возбудила пять уголовных дел по фактам хищения у пожилых одиноких краснодарцев их жилья. В Краснодаре 86-летняя пенсионерка — инвалид 1 группы и ветеран труда обратилась к следователям. Из квитанции на уплату коммунальных услуг она узнала, что ее квартира ей больше не принадлежит.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Позже установили еще четыре факта лишения жилья одиноких пенсионеров. В Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара направили иски о признании недействительными договоров купли-продажи. Позже дело о мошенничестве изъяли из полиции и передали в СК.

В марте того же года прокуратура через суд добилась признания недействительным одного договора купли-продажи, по которому пенсионерка лишилась единственного жилья. В апреле на Кубани трем пенсионеркам вернули квартиры, похищенные «черными риелторами». Суд признал недействительными три поддельных договора купли-продажи.

Руководитель организованной группы во время следствия находилась под стражей. Все обвиняемые вину признали. В декабре 2021 года уголовное дело в отношении преступной группы было направлено в суд.

