На Кубани кладовщик вывезла со склада агрофирмы товар на 39 млн рублей

В полицию Выселковского района с заявлением о крупной недостаче обратился представитель агрофирмы. Он сообщил, что при инвентаризации на складе обнаружили недостачу имущества на сумму около 39 млн рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя старший кладовщик агрофирмы. Женщину задержали.

Выяснилось, что она на основании подложных накладных вывезла имущество предприятия за пределы склада и воспользовалась им по своему усмотрению. На женщину завели уголовное дело. За присвоение имущества организации ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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