На Кубани кладовщик вывезла со склада агрофирмы товар на 39 млн рублей
Происшествия
24.05.2024 09:49
В полицию Выселковского района с заявлением о крупной недостаче обратился представитель агрофирмы. Он сообщил, что при инвентаризации на складе обнаружили недостачу имущества на сумму около 39 млн рублей.
Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя старший кладовщик агрофирмы. Женщину задержали.
Выяснилось, что она на основании подложных накладных вывезла имущество предприятия за пределы склада и воспользовалась им по своему усмотрению. На женщину завели уголовное дело. За присвоение имущества организации ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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