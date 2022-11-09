На Кубани инспекторы ДПС остановили пассажирскую «Газель», перевозившую рабочих на лавках

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Сотрудники ГИБДД провели рейд для выявления водителей, которые занимаются незаконными перевозками пассажиров, в том числе на сельхозработы.

В Тихорецком районе 9 ноября около 8:30 на 2-м километре дороги Архангельская — Нововладимировская остановили ГАЗ-322132, за рулем которого был 58-летний житель Гулькевического района. Пассажирскую газель осмотрели. В конструкцию машины были незаконно внесены изменения: установлены дополнительные лавочки для пассажиров. В салоне «Газели» находился 21 пассажир. Даже при незначительном ДТП люди получили бы серьезные травмы и могли погибнуть.

В отношении водителя составили 4 административных протокола за нарушение правил перевозки людей, внесение изменений в конструкцию транспортного средства, отсутствие техосмотра и тахографа, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 ноября 2020 года на трассе между станицами Выселки и Кирпильской в ДТП попала «Газель» с рабочими. Водитель перевозил людей в грузовом фургоне на скамейках. На дороге был туман. «Газель» выехала с правой обочины на правую полосу движения для разворота и там столкнулась с попутным КамАЗом. В результате ДТП 6 пассажиров «Газели» погибли на месте. Еще 8 человек пострадали.