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На Кубани инспекторы ДПС остановили пассажирскую «Газель», перевозившую рабочих на лавках

Происшествия
09.11.2022 15:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-inspektory-dps-ostanovili-passazhirskuyu-gazel-perevozivshuyu-rabochih-na-lavkah
На Кубани инспекторы ДПС остановили пассажирскую «Газель», перевозившую рабочих на лавках
Фото t.me/gibdd123region

Сотрудники ГИБДД провели рейд для выявления водителей, которые занимаются незаконными перевозками пассажиров, в том числе на сельхозработы.

В Тихорецком районе 9 ноября около 8:30 на 2-м километре дороги Архангельская — Нововладимировская остановили ГАЗ-322132, за рулем которого был 58-летний житель Гулькевического района. Пассажирскую газель осмотрели. В конструкцию машины были незаконно внесены изменения: установлены дополнительные лавочки для пассажиров. В салоне «Газели» находился 21 пассажир. Даже при незначительном ДТП люди получили бы серьезные травмы и могли погибнуть.

В отношении водителя составили 4 административных протокола за нарушение правил перевозки людей, внесение изменений в конструкцию транспортного средства, отсутствие техосмотра и тахографа, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 ноября 2020 года на трассе между станицами Выселки и Кирпильской в ДТП попала «Газель» с рабочими. Водитель перевозил людей в грузовом фургоне на скамейках. На дороге был туман. «Газель» выехала с правой обочины на правую полосу движения для разворота и там столкнулась с попутным КамАЗом. В результате ДТП 6 пассажиров «Газели» погибли на месте. Еще 8 человек пострадали.

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