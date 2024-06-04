На Кубани главу департамента по надзору за строительством уволили после проверки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее распоряжение.

Максима Карпенко 3 июня освободили от должности руководителя регионального департамента по надзору в строительной сфере. В качестве причины в документе указано: «В связи с утратой доверия».

Ранее в отношении чиновника провели проверку, по результатам которой было решено освободить его от должности.

Главой регионального департамента по надзору за строительством Максим Карпенко стал в 2019 году. Два года до этого он занимал пост директора департамента строительства Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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