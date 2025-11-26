На Кубани дочери погибшего на стройке рабочего выплатят миллион рублей

Прокуратура Приморско-Ахтарского муниципального округа в судебном порядке взыскала 1 млн рублей компенсации морального вреда за погибшего на производстве работника.

Установлено, что в июне 2024 года во время демонтажа обрушилась кровля на строительном объекте. В результате погиб работник. К трагедии привела неудовлетворительная организация условий труда.

У погибшего мужчины осталась несовершеннолетняя дочь. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с хозяйствующего субъекта компенсации морального вреда. Суд удовлетворил заявленные требования и взыскал с компании 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

