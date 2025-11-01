На Кубани до 2025 года откроют 8 новых центров безопасности

В Краснодарском крае до конца 2025 года в рамках комплекса «Безопасный город» начнут работу еще восемь Единых центров оперативного реагирования (ЕЦОР).

Новые центры появятся в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе, Ейском и Темрюкском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Туапсинском муниципальных округах. Оборудование закупили, на местах ведут пусконаладочные работы и подключают каналы связи.

Проект реализуется на российском программном обеспечении «Терра» — это гарантирует технологическую независимость и безопасность. Разработчик завершает интеграцию систем в региональную платформу, в декабре 2025 года запланированы комплексные испытания.

Как сообщил и.о. министра гражданской обороны и ЧС края Сергей Штриков, в перспективе такие центры заработают во всех муниципалитетах Кубани. Это позволит интегрировать все системы безопасности в «единое окно»: видеонаблюдение, мониторинг угроз, оповещение населения и аналитику дорожного трафика.

Задача комплекса «Безопасный город» — раннее выявление угроз, предупреждение ЧС и сокращение времени реагирования за счет консолидации данных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

