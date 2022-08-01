На Кубани четверых начальников поездов осудят по обвинению в даче взяток

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственное управление СК на транспорте завершило расследование уголовных дел в отношении четверых начальников пассажирских поездов вагонного участка Адлер. Они обвиняются в даче взяток.

Следствие установило, что с декабря 2019 в течение года подозреваемые неоднократно передавали деньги заместителю начальника резерва проводников. За это тот должен был давать им больше рейсов. Число поездок прямо способствовало росту их зарплаты.

Общая сумма взяток превысила 450 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении начальников поездов направили в суд, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по обвинению во взятках судить будут и самого бывшего замначальника резерва проводников.