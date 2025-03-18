На Кубани бухгалтер фирмы самовольно начислила себе 3,6 млн рублей зарплаты

Полицейские Кущевского района уличили 65-летнюю местную жительницу в присвоении крупной суммы денег.

По данным следствия, женщина работала бухгалтером коммерческой организации. В течение пяти лет злоумышленница тайно начисляла себе завышенную зарплату. Ущерб работодателю превысил 3,6 млн рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды.

В полиции возбудили уголовное о присвоении или растрате вверенных средств. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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