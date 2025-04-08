На Кубани будут судить водителя, по вине которого погибли двое школьников

Авария, в которой погибли двое подростов в возрасте 14 лет, и еще один подросток пострадал, произошла 9 октября 2024 года а Апшеронском районе. Виновник аварии также получил тяжелые травмы.

В отношении 19-летнего водителя возбудили уголовное о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек и причинение тяжелых травм человеку.

По данным следствия, у водителя не был прав, однако он сел за руль автомобиля Daewoo Nexia. Машина была неисправна из-за технического состояния всех шин и отсутствия болтов крепления дисков передних колес. Во время движения водитель нарушил правила, иномарка съехала с дороги и на обочине врезалась в металлический столб дорожного освещения.

Расследование уголовного дела в отношении виновника смертельного ДТП завершено, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Апшеронский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла 24 октября 2024 года около 15:00 на 28-м километре трассы Белореченск — Апшеронск около поселка Вперед. 18-летний житель Апшеронского района решил прокатиться с друзьями на автомобиле Daewoo Nexia.

Водитель не справился с управлением на левом закруглении дороги, вылетел с проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП двое 14-летних пассажиров погибли на месте от полученных травм. Водитель иномарки и 15-летний пассажир получили серьезные травмы, их госпитализировали.

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