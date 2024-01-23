На Кубани будут судить водителя-наркомана, по чьей вине погиб юный футболист

Смертельная авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

По версии следствия, в тот день 46-летний мужчина сел за руль грузового автомобиля после употребления наркотиков. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб с пассажирской «Газелью», в которой юные футболисты возвращались с соревнований.

В результате ДТП 15-летний подросток скончался на месте от полученных травм. Еще одному школьнику был причинен тяжкий вред здоровью.

На водителя грузовика завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности по ч.4 ст. 264 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

Следователи Каневского отдела СКР завершили расследование этого уголовного дела. Его направили для рассмотрения в суд. Подозреваемый полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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