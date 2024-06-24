На Кубани более 45 млрд рублей выделили на модернизацию систем безопасности

Объединение систем безопасности в единый управленческий центр обсудили депутаты ЗСК. Там прошел «парламентский час». В нем приняли участие депутаты Госдумы и краевого парламента, сенатор России, руководители органов исполнительной власти.

«На «парламентском часе» краевые депутаты под руководством Юрия Бурлачко обсудили деятельность одного из важных региональных ведомств ― министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделили предотвращению природных катаклизмов и защите населения. Сегодня министерство активно совершенствует свою работу. Все это благодаря тесному взаимодействию с краевыми парламентариями», ― сообщает корреспондент Татьяна Алексеева.

За последние три года профильному ведомству есть о чем доложить. В министерстве проведена модернизация системы оповещения, совершенствуется материально-техническая база спасателей и пожарных. Все это реализуется в рамках краевой госпрограммы «Обеспечение безопасности населения». Она рассчитана до 2030 года. На эти цели выделено более 45 млрд рублей. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что министерство ГО и ЧС для края ― очень значимо.

«Мы многомиллионный край, мы всегда должны быть готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Работают люди энергичные, мужественные, на которых можно положиться. Работники министерства сделают все, чтобы на должном уровне спокойствие наших граждан присутствовало каждый день», ― отмечает Бурлачко.

Спасатели, пожарные, газодымозащитная служба нередко приходили на помощь кубанцам в экстренных ситуациях. Круглосуточно Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС следит за изменениями природного и техногенного характера. После чего все данные оперативно докладывают органам власти. За последние три года было подготовлено и направлено почти 1 тыс. прогнозов, точность которых не опускалась ниже 94%. Сегодня в противопаводковой программе региона действуют 217 автоматических гидрологических комплексов на 152 водных объектах.

«К концу года планируется ввести в эксплуатацию еще 94 гидрологических комплекса. Таким образом, развитие паводковой ситуации на территории Краснодарского края будут прогнозировать 311 автоматических гидрологических комплексов, что обеспечит абсолютный охват потенциально опасных водных объектов региона», ― говорит министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Курируют министерство сразу два профильных комитета ЗСК. Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, что парламентарии активно взаимодействуют с ведомством в законотворческой работе. Оперативно вносят необходимые изменения в соответствующие правовые акты.

«Законодательное собрание в рамках своих полномочий активно взаимодействует с краевым министерством ГО и ЧС в частности осуществления своевременного законодательного регулирования в рассматриваемой сфере, анализа соблюдения и исполнения законов Краснодарского края, выявления и устранения причин, препятствующих надлежащему и эффективному соблюдению законов Краснодарского края», ― подчеркивает Горбань.

Также депутаты заострили внимание на дальнейшем строительстве единых центров оперативного реагирования во всех муниципалитетах края. Кроме того, краевые парламентарии рекомендовали активизировать работу по вводу в эксплуатацию в регионе пожарных депо.

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