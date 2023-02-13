На Кубани более 200 образовательных учреждений используют принципы бережливого управления

Реализацию бережливых проектов в сфере образования обсудили на площадке краевого Института развития образования в Краснодаре.

По словам начальника управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Мясищевой, принципы бережливого управления в образовании начали внедрять в 2020 году.

«Сегодня в эту работу включились уже более 200 детских садов, школ, колледжей и техникумов. За три года разработали 360 проектов. Они направлены на повышение качества образования, эффективную работу с родителями, оптимизацию процессов и снижение бюрократической нагрузки на педагогов», — добавила она.

Эксперт госкорпорации «Росатом» Надежда Давыдова рассказал о слаженной совместной работе всех участников проекта. В прошлом году статус образца лучших практик местного уровня получили пять образовательных организаций, из которых четыре стали образцами регионального уровня. В числе лидеров в этом направлении — школа № 34 Новороссийска.

На базе учреждений среднего профессионального образования открыли две фабрики производственных процессов. Это учебные площадки для студентов, на которых учащиеся повышают свои навыки и учатся применять технологии бережливости.

Также на встрече говорили о планах на текущий год, в том числе о приобщении еще большего числа педагогов в бережливое управление. Успешно внедряющих принципы бережливого управления педагогов наградили благодарственными письмами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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