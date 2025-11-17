На Кубани бизнес-леди с сообщниками угрозами вынудила сотрудника уволиться

Суд в Краснодаре вынес приговор за незаконное лишение свободы и самоуправство.

В суде установили, что в 2022 году исполнительный директор и единственный учредитель компании решила уволить заместителя генерального директора. Оснований для этого у нее не было, а самостоятельно сотрудник увольняться не планировал.

Тогда она попросила помощи у двух знакомых — они удерживали сотрудника в кабинете и, угрожая насилием, заставили его написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Также один из сообщников порезал шины автомобиля потерпевшего. Чтобы восстановиться в должности, мужчина обратился в суд.

После изучения материалов дела суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Зачинщице дали три года, а сообщникам — по два каждому. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

