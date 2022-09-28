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На Кубани автомобиль бывшего директора санатория ФССП выставили на торги за 7,1 млн рублей

Общество
28.09.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-avtomobil-byvshego-direktora-sanatoriya-fssp-vystavili-na-torgi-za-7-1-mln-rublej
На Кубани автомобиль бывшего директора санатория ФССП выставили на торги за 7,1 млн рублей
На Кубани автомобиль бывшего директора санатория ФССП выставили на торги за 7,1 млн рублей

Речь идет о бывшем начальнике ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» Александре Сафонове. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Принадлежащий ему автомобиль Bentley Continental GT SPEED 2014 года выпуска стоимостью 7 млн 167 тыс. 908 рублей обратили в доход государства в рамках конфискации имущества, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Росимущества.

МТУ «Росимущество» в Краснодарском крае выставило на торги автомобиль экс-директора профильного санатория судебных приставов в Туапсинском районе. Его реализуют через аукцион в электронной форме на площадке «Сбербанк-АСТ».

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9:00 22 октября.

Читайте также: экс-директора «Зеленой долины» в Туапсе посадили на 4,5 года за мошенничество.

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