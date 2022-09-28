На Кубани автомобиль бывшего директора санатория ФССП выставили на торги за 7,1 млн рублей

На Кубани автомобиль бывшего директора санатория ФССП выставили на торги за 7,1 млн рублей

Речь идет о бывшем начальнике ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» Александре Сафонове. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Принадлежащий ему автомобиль Bentley Continental GT SPEED 2014 года выпуска стоимостью 7 млн 167 тыс. 908 рублей обратили в доход государства в рамках конфискации имущества, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Росимущества.

МТУ «Росимущество» в Краснодарском крае выставило на торги автомобиль экс-директора профильного санатория судебных приставов в Туапсинском районе. Его реализуют через аукцион в электронной форме на площадке «Сбербанк-АСТ».

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9:00 22 октября.

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