На Кубани автохаму дали 3 года колонии за нападение на полицейского

Нападение на полицейского произошло вечером 20 ноября 2024 года на улице Школьной в хуторе Садовом Отрадненского района. Отрадненский районный суд огласил приговор в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейских при исполнении ими своих должностных обязанностей и публичном их оскорблении.

По версии следствия, пьяный мужчина ехал за рулем автомобиля Datsun и остановился возле Дома культуры. Он вышел из машины и вступил в конфликт с участковым полиции. Во время конфликта нарушитель несколько раз грубо оскорбил полицейского.

На место прибыли сотрудники ДПС, для того чтобы отстранить автохама от управления автомобилем. Он стал оскорблять и их, применив в отношении одного из представителей власти физическую силу. В ответ на законные требования полицейских водитель оскорбил правоохранителей. Затем злоумышленник применил в отношении одного из сотрудников полиции физическую силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об оскорблении представителей власти и применении в его отношении насилия. Расследованием занимался Новокубанский межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю. Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарского краю.

В суде обвиняемый полностью признал вину и объяснил свой поступок алкогольным опьянением. Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 20 ноября полицию Отрадненского района поступило сообщение о том, что улице Школьной в хуторе Садовом водитель автомобиля Datsun нарушает правила. На место прибыл наряд ДПС. Нарушителя обнаружили, им оказался 30-летний пьяный мужчина. Водителю предложили пройти медосвидетельствование, но он нецензурно высказался в адрес сотрудников полиции, оскорбил их честь и достоинство, после чего нанес несколько ударов одному полицейскому.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за отказ пройти медосвидетельствование и мелкое хулиганство. Его поместили в специальное помещение содержания задержанных лиц. Полицейский в медучреждение не обращался и продолжил несение службы. Новокубанский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об оскорблении представителей власти и применении насилия к сотруднику полиции.