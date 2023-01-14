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На Кубани 300 кг вяленой рыбы «уплыло» из рук бизнесмена из-за отсутствия документов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-300-kg-vyalenoj-ryby-uplylo-iz-ruk-biznesmena-iz-za-otsutstviya-dokumentov
На Кубани 300 кг вяленой рыбы «уплыло» из рук бизнесмена из-за отсутствия документов
Фото t.me/gibdd123region

Инспекторы ДПС на дороге Старощербиновская — Шабельское 11 января остановили «Газель» с будкой, полной вяленой рыбы.

В машине автоинспекторы обнаружили соленых лещей, судаков и густер общим весом 300 кг. Документы на груз у водителя отсутствовали.

В результате 39-летнего водителя «Газели» вместе со всей вяленой рыбой передали полицейским Щербиновского района для дальнейшего разбирательства, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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