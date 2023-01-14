На Кубани 300 кг вяленой рыбы «уплыло» из рук бизнесмена из-за отсутствия документов
Происшествия
14.01.2023 12:34
Инспекторы ДПС на дороге Старощербиновская — Шабельское 11 января остановили «Газель» с будкой, полной вяленой рыбы.
В машине автоинспекторы обнаружили соленых лещей, судаков и густер общим весом 300 кг. Документы на груз у водителя отсутствовали.
В результате 39-летнего водителя «Газели» вместе со всей вяленой рыбой передали полицейским Щербиновского района для дальнейшего разбирательства, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.
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