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На Кубани 200 часов обязательных работ дали отцу, от которого дети убегали спать в хлев

Происшествия
18.10.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-200-chasov-obyazatelnyh-rabot-dali-ottsu-ot-kotorogo-deti-ubegali-spat-v-hlev
На Кубани 200 часов обязательных работ дали отцу, от которого дети убегали спать в хлев
Фото пресс-службы судов Краснодарского края

В станице Спокойная Синюха Отрадненского района многодетный отец пил, издевался и связывал своих детей в возрасте от 9 до 14 лет веревками. Из страха перед ним они вынуждены были ночевать в хлеву. Суд приговорил его к обязательным работам.

Установлено, что 57-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и применял насилие в отношении своих детей. На мужчину завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На суде он полностью признал свою вину. Кроме того, представители потерпевших заявили о его исправлении, что суд принял во внимание.

Мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина связывал веревками дочерей 12 и 14 лет, чтобы наказать их. Дети с матерью ночевали в хлеву, так как боялись отца. Ранее соседи рассказали, что оба родителя злоупотребляли алкоголем.

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