На Кубани 200 часов обязательных работ дали отцу, от которого дети убегали спать в хлев
В станице Спокойная Синюха Отрадненского района многодетный отец пил, издевался и связывал своих детей в возрасте от 9 до 14 лет веревками. Из страха перед ним они вынуждены были ночевать в хлеву. Суд приговорил его к обязательным работам.
Установлено, что 57-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и применял насилие в отношении своих детей. На мужчину завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
На суде он полностью признал свою вину. Кроме того, представители потерпевших заявили о его исправлении, что суд принял во внимание.
Мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина связывал веревками дочерей 12 и 14 лет, чтобы наказать их. Дети с матерью ночевали в хлеву, так как боялись отца. Ранее соседи рассказали, что оба родителя злоупотребляли алкоголем.
- Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
- Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины