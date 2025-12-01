На Кубани 20-летний водитель ехал пьяным без прав с поддельными спецсигналами

Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили нарушителя на одной из улиц в станице Каневской.

По данным правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал с включенными световыми приборами, имитирующими сигналы спецслужб, и нарушал правила дорожного движения.

При проверке выяснилось, что водитель — житель одного из хуторов Каневского района. Он находился за рулем в состоянии опьянения и не имел при себе водительских прав. От медицинского освидетельствования парень отказался.

Незаконные световые приборы изъяли. В отношении нарушителя инспекторы составили пять административных протоколов. Теперь молодого человека ждет суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Читайте также: приезжая шаманка выпила алкоголь для обряда и угодила на авто в канаву на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.