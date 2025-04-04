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На Кубани 17 природных территорий получат особый статус до конца 2025 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-17-prirodnyh-territorij-poluchat-osobyj-status-do-kontsa-2025-goda
На Кубани 17 природных территорий получат особый статус до конца 2025 года
Фото Hermann, pixabay.com

Еще девять объектов получат статус особо охраняемых природных территорий регионального значения до конца 2026 года, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Согласно схеме развития и размещения ООПТ Краснодарского края, разработанной на период до 2026 года, планируется придание особого статуса 26 природным территориям общей площадью более 23,5 тыс. га.

Так, 17 природных территорий уже включили в госконтракты со сроком исполнения в четвертом квартале 2025 года. В отношении еще девяти объектов минприроды ведет подготовку документации.

«В установленном законодательством порядке ведется подготовка соответствующей конкурсной документации со сроком исполнения — четвертый квартал 2026 года», — сообщил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Сергей Еремин.

Уточняется, что особый охраняемый статус получат природные территории Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Абинского, Крыловского, Кущевского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Темрюкского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2025 году создадут еще семь особо охраняемых природных территорий.

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