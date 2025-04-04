На Кубани 17 природных территорий получат особый статус до конца 2025 года

Еще девять объектов получат статус особо охраняемых природных территорий регионального значения до конца 2026 года, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Согласно схеме развития и размещения ООПТ Краснодарского края, разработанной на период до 2026 года, планируется придание особого статуса 26 природным территориям общей площадью более 23,5 тыс. га.

Так, 17 природных территорий уже включили в госконтракты со сроком исполнения в четвертом квартале 2025 года. В отношении еще девяти объектов минприроды ведет подготовку документации.

«В установленном законодательством порядке ведется подготовка соответствующей конкурсной документации со сроком исполнения — четвертый квартал 2026 года», — сообщил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Сергей Еремин.

Уточняется, что особый охраняемый статус получат природные территории Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Абинского, Крыловского, Кущевского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Темрюкского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2025 году создадут еще семь особо охраняемых природных территорий.