На Кубани 10-летняя девочка помогает волонтерам собирать гуманитарную помощь

Благотворительный фонд «Добро и дело» накануне отправил в Курскую область 25 т. гуманитарного груза. Участники движения помогают пострадавшим с самого начала СВО. Среди добровольцев немало детей, например, Наташа Павлова.

Девочке всего 10 лет, а она уже полноценный волонтер: сама собирает гуманитарную помощь и вместе с папой отвозит ее туда, где она необходима. Таких поездок у нее было уже две. Обо всем Наташа рассказывает в своем блоге.

«В первую поездку мы привезли рюкзаки с наполнением: ручки, пеналы, все, что нужно для школы. И велосипеды привезли», — делится волонтер Наталья Павлова.

У девочки есть прозвище — «Белка», под ним она и ведет соцсети. Придумал так называть дочку папа, с тех пор полноценный позывной закрепился за юной активисткой.

Отец Наташи на линии соприкосновения уже три года. Ушел добровольцем, не мог оставаться в стороне, и дочь унаследовала эту черту.

«Я наблюдала за папой, он мне все рассказывал. Я и решила, что могу помогать детям там, где идут обстрелы, где нельзя выехать», — вспоминает волонтер.

В блоге Наташу поддерживают читатели. Среди них — бывшая воспитательница девочки Ольга Крутая. Женщина сама занимается сбором гумпомощи, а в детском саду организовала целый музей Воинской славы. Его посещала пять лет назад и Наташа. Сейчас Ольга Александровна следит за деятельностью бывшей воспитанницы.

«Вот такой маленький человек и уже такие большие дела, огромные дела. С детьми все это очень непросто, а она — такой человечек, который все понял, через себя пропустил, да еще и такую деятельность развернула», — отмечает воспитатель детского сада № 87 Краснодара Ольга Крутая.

В свободное от учебы и помощи время Наташа занимается эстетической гимнастикой. В спорте она с трех лет, и уже имеет второй взрослый разряд и многочисленные победы на соревнованиях. Сейчас девочка готовится к первенству Краснодарского края.

«Наташа молодец, очень хорошо работает. Буквально полгода назад стала победителем Межрегиональных соревнований в Волгограде. Меня такое чувство гордости распирает», — говорит руководитель федерации эстетической гимнастики Краснодарского края Мария Иванова.

Наташа в свои 10 лет словно живет две жизни: одна — мирная, полная побед, наград и спокойствия, а вторая — с риском для жизни, где нужны мужество и самоотдача, оказавшиеся в этой маленькой девочке.

«Люди понимают, что они не брошены, что есть те, кто правда хочет им помочь, что мы с ними, мы их любим», — добавляет Наталья Павлова.

Следующую поездку «за ленточку» Наташа запланировала на каникулы: в октябре она снова повезет гуманитарный груз на новые территории.

Читайте также: седьмая фура гумпомощи от фонда «Добро и Дело» прибыла в Курскую область.