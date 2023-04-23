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На Краснодарском ипподроме 29 апреля стартует юбилейный скаковой сезон

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krasnodarskom-ippodrome-29-aprelya-startuet-yubilejnyj-skakovoj-sezon?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
На Краснодарском ипподроме 29 апреля стартует юбилейный скаковой сезон
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Для Краснодарского ипподрома этот скаковой сезон юбилейный, в 2023 году конному комплексу исполнится 155 лет.

На праздник соберутся участники и зрители со всех регионов России. Планируется, что в открытии мероприятия примут участие и иностранные делегаты. Открытие турнира — в 11:00.

«Грандиозный праздник соберет самых ярких лошадей и наездников со всей России. Это один из самых зрелищных и грациозных видов спорта. Скаковой сезон всегда насыщен яркими событиями и интересными противостояниями», — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

В мае скаковые дни на ипподроме запланированы на 13 и 27 числа. В июне — на 10,17 и 24. В июле соревнования пройдут 1, 8, 15 и 22 числа. Также на 15 июля запланированы одни из самых главных скачек сезона — на «Большой Краснодарский приз Дерби».

Главный приз сезона — Кубок Губернатора Краснодарского края, разыграют 8 августа. Следующие скаковые дни состоятся 19 и 26 августа, а также 2 и 9 сентября.

Закрытие скакового сезона состоится 14 октября, а 15 октября разыграют Осенний кубок коннозаводчиков РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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